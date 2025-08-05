Платит за охрану: у Макаревича* нашли тайный дом в России

У Макаревича* обнаружили тайный коттедж в одной из деревень Подмосковья

У известного рок-музыканта Андрея Макаревича* остался во владении двухэтажный коттедж, расположенный в подмосковной деревне Подушкино. При этом исполнитель публично утверждает, что в России у него больше нет ни недвижимости, ни связей, сообщает SHOT .

В начале 2000-х годов Андрей Макаревич* приобрел у актера Леонида Ярмольника участок площадью 1,5 тыс. кв. м в элитном поселке. На земле стоял дом площадью больше 300 кв. м. Его основатель «Машины времени» отремонтировал и оформил на себя в 2008 году. По текущим оценкам, рыночная стоимость резиденции составляет около 70 млн рублей.

Примечательно, что музыкант продолжает содержать дом с участком, ежемесячно выплачивая около 5 тыс. рублей за охрану и периодически нанимая уборщиков, хотя сам не появлялся там более 6 лет. На продажу имущество не выставлялось. При этом состояние коттеджа постепенно ухудшается: заметны следы запустения, сад зарос, а стены покрыла плесень.

Особый интерес вызывает тот факт, что Макаревич* тщательно скрывает наличие этой собственности, продолжая публично утверждать об отсутствии в России какого-либо имущества.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.