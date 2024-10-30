Первый жилой дом проекта «Квартал Ивакино» в Химках ввели в эксплуатацию

Корпус от 14 до 17 этажей вмещает 929 квартир, общая площадь которых составляет более 38 тыс. кв. м. На первом этаже жилого дома предусмотрено размещение коммерческой недвижимости.

Планировочные решения нового корпуса представлены квартирами площадью до 80 кв. м: от студий до 4-комнатных квартир, в основном с объединенной кухней-гостиной. В части лотов имеются гардеробные, гостевой санузел и постирочная. Во всех квартирах выполнена чистовая отделка в нейтральных тонах. Отличительной особенностью дома стали увеличенные окна, благодаря чему в комнаты поступает много естественного света. Для удобства жителей в корпусе предусмотрели индивидуальные кладовые, расположенные на минус первом этаже.

«Квартал Ивакино» реализуют в дизайн-коде «Река»: это прослеживается во всех элементах проекта — от архитектурного облика дома до благоустройства. Вдохновением для такого решения послужило соседство проекта с живописными видами реки Клязьмы. Архитекторы Gren предусмотрели фасадное решение в бежево-голубых оттенках, напоминающих о водной глади и песчаном пляже. В отделке корпуса использовали облицовочный кирпич, композитные алюминиевые и фиброцементные панели.

Отсылает к речному мотиву и интерьер мест общего пользования: в оформлении вестибюля присутствуют песочно-голубые оттенки, в отделке стен и потолка применили ритмичные ламели, а в качестве декора пространства использовали колосья. Чтобы в подъездах было светло и уютно, установили сплошное остекление и оборудовали стеклянные тамбуры. Для комфорта молодых родителей у входа расположилась колясочная, а в целях безопасности в холле предусмотрена круглосуточная система видеонаблюдения.

Во внутреннем дворе «без машин» установили игровые площадки для детей разных возрастов, оборудовали зону для занятий спортом с уличными тренажерами и места для отдыха и общения. На площадках использовали безопасное прорезиненное покрытие в серо-голубых оттенках. С приходом теплого времени года во дворе дома выполнят озеленение — обустроят зеленый газон, высадят небольшие кустарники и молодые деревья. Это позволит зонировать пространство, и сделать его более уютным.

«Квартал Ивакино» — современный жилой комплекс с собственной инфраструктурой в подмосковных Химках. Дорога до МКАД займет 15 минут на автомобиле. Рядом с проектом есть остановка общественного транспорта, откуда за 20 минут можно доехать до станции «Химки» МЦД-3. Жители квартала смогут воспользоваться развитой инфраструктурой проекта: в шаговой доступности от корпусов построят три детских сада в общей сложности на 950 мест, две школы суммарно для 2200 учеников, муниципальную поликлинику на 300 посещений в смену и ФОК.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.