Овчинский: монтаж фасада в бизнес-центре в Беговом районе выполнен на 50%

В бизнес-центре в составе офисного квартала в Беговом районе на севере столицы ведутся работы по монтажу фасада из стеклофибробетона, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

На данный момент на объекте завершено 50% от общего объема работ.

«Особенностью бизнес-центра общей площадью более 50 тыс. кв. м станет двусветное лобби с выходом в центральную часть парка площадью пять тысяч квадратных метров, который будет создан в рамках благоустройства территории квартала. На первом этаже разместятся кафе и видовой ресторан с открытой верандой в парковой зоне. На втором этаже предусмотрена столовая для сотрудников. Объект удобно расположен между двумя крупными транспортными узлами — станциями „Белорусская“ и „Савеловская“. Реализация бизнес-центра создаст порядка четырех тысяч новых рабочих мест», — сообщил министр.

Известно, что фасады четырех офисных башен выполнены из стеклофибробетона. Таким образом, каждое здание будет иметь свой уникальный внешний вид, сохраняя при этом единый дизайн-код проекта.