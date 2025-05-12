Отделку кабинетов ведут в строящейся поликлинике поселка Октябрьский Люберец

Поликлиника строится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Активно идут работы внутри здания: монтируют электросети, слаботочные системы, вентиляцию. На первом этаже специалисты отделывают рентген-защитными панелями кабинеты с тяжелым медицинским оборудованием. Также стартовали работы по благоустройству территории», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он напомнил, что строящаяся поликлиника будет для взрослых и детей, она рассчитана на 500 посещений в смену.

«В ней будут оборудованы кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, физиотерапевтический блок, поликлинику оснастят современным оборудованием. Завершение всех работ запланировано на 2025 год», — заключил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.