Нужны были деньги на лечение: дом Романа Попова никто не купил

Семья скончавшегося от онкологии актера Романа Попова выставляла на продажу его дом, чтобы оплатить лечение. Однако недвижимость никто не приобрел, сообщает SHOT .

Таунхаус Попова находится в коттеджном поселке «Архангельская ривьера» в подмосковном Красногорске. Его площадь — 300 кв. м. Внутри есть пять спален, три санузла и большая терраса.

Семья актера хотела продать дом, построенный в 2013 году, за 54 млн рублей. Объявление о продаже было опубликовано в июле этого года. Таунхаус никто не хотел приобретать, несмотря на то, что семья дважды снижала цену за 3 месяца. Сейчас за дом просят 52 млн рублей.

Недвижимость была приобретена семьей Попова в 2019 году. Сейчас в таунхаусе никто не прописан.

Актер и юморист Роман Попов скончался в возрасте 40 лет. Он столкнулся с рецидивом рака мозга. Последним проектом актера стал сериал «Большой человек», где он играл главную роль. Картина все еще находится в разработке, сроки выхода на экраны неизвестны.

Режиссер проекта Феликс Герчиков назвал Попова добрым и позитивным человеком и отличным артистом. Кинематографист отметил, что для команды и всех, кто знал актера, его смерть стала большой утратой.

Между тем продюсер фильма «Несвятая Валентина», в котором успел сняться Попов, отметила, что тот никогда не жаловался на плохое самочувствие и всегда работал с удовольствием.

