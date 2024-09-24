Новый цех машиностроительного завода «Тонар» построили в Орехово‑Зуевском округе

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации производственного цеха, построенного в деревне Губино Орехово-Зуевского округа. Застройщиком выступил машиностроительный завод «Тонар» — единственный в России производитель технологических самосвалов, автопоездов повышенной грузоподъемности и шарнирно-сочлененных самосвалов, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках расширения производства «Тонар» возвел новый цех для сборки и хранения фурнитуры, используемой в производстве. Отсюда комплектующие будут распределять по другим цехам. Новый цех стал восьмым на территории завода, в планах — строительство еще трех дополнительных.

Проект реализован при профессиональном сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области. В настоящее время для застройщика менеджером центра готовится пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.