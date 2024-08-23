На проезде Розанова в Пушкине идет строительство новой детской поликлиники

На проезде Розанова в Пушкине в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» ведется строительство новой детской поликлиники на 400 посещений в смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Глава городского округа Максим Красноцветов вместе с главным врачом Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Владимиром Мануйловым, представителями подрядных и ресурсоснабжающих организаций посетили стройплощадку. Площадь будущего здания — 1 700 квадратных метров. Сейчас ведутся работы по укреплению стен котлована и заливке плиты нулевого цикла. Объект планируют завершить до конца 2025 года.

«Очень ждем открытия детской поликлиники. Мы видим как развивается медицина в нашем городе, и это радует. У меня двое маленьких внуков, и, конечно, мне, как коренному жителю Пушкино, важно, чтобы они получали всю необходимую помощь в родном городе», — поделилась жительница Пушкино Светлана Бокова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.