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Москва лидирует среди мировых мегаполисов по доступности аренды и покупки жилья

Москва занимает одно из лидирующих мест среди мегаполисов мира по доступности аренды и покупки жилья. Столица России обходит некоторые другие мегаполисы по уровню развития общественного транспорта и разнообразию досуга, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Б1 «Городская среда для жизни и работы: сравнение мегаполисов».

Авторы сравнивали 10 крупных городов разных стран мира в шести отдельных сферах. Анализ проводился среди Токио (Япония), Сеула (Южная Корея), Берлина (Германия), Лондона (Великобритания), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Нью-Йорка (США), Шанхая (Китай), Дубая (ОАЭ), Стамбула (Турция) и Москвы (Россия).

Исследователи выяснили, что в Москве и Дубае самое доступное для аренды и покупки жилье. Российская столица также стала одним из лидеров по высокому разнообразию объектов досуга, развитому общественному транспорту, высокому уровню доступности высшего образования и здравоохранения, высокому уровню развития коммерческой недвижимости.

Ранее сообщалось, что в столице России ежегодно проводится 10 тыс. культурных мероприятий. Город опережает все мегаполисы мира по количеству музеев.