Московская область получит софинансирование на расселение аварийного жилья

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» утверждены заявки на расселение аварийного жилищного фонда от 12 субъектов РФ. Среди них — Московская область, а также ряд других регионов, включая новые территории. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Ключевые решения:

Московская область получит 709,7 млн рублей на переселение 1 385 человек из 494 аварийных помещений площадью 20,2 тыс. кв. м.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что решение было принято по заявкам, одобренным Фондом развития территорий, который является оператором программы.

Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что в целом по нацпроекту уже поддержаны заявки 80 регионов на сумму около 37 млрд рублей. Эти средства позволят расселить 55 тыс. человек и ликвидировать около 986,1 тыс. кв. м аварийного жилья.

Всего в рамках госпрограммы региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» планируется расселить 39 713 человек, 666 517,13 кв. м аварийного жилья. В 2024 и 2025 году расселены 5 624 человека, 26,5 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

