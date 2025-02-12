Многодетным семьям округа Коломна выделят свыше 200 бесплатных земельных участков

Около 150 участков под ИЖС, расположенных в Чанках, Борисовском, Шапкино и Октябрьском, включат в перечень земель для предоставления многодетным семьям городского округа Коломна. Всего на 2025 год планируется к предоставлению около 220 сформированных земельных участков, которые по закону бесплатно могут получить родители, воспитывающие трех и более детей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Многодетные семьи Коломны и Озер, состоящие на учете в целях предоставления земельного участка, могут выбрать альтернативную меру поддержки в виде денежных средств вместо бесплатного земельного участка. С 1 августа 2024 года сумма такой выплаты в Московской области составляет 400 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, многодетным семьям городского округа Коломна нужно обратиться в отдел по управлению земельными ресурсами управления имущества и земельных отношений администрации муниципалитета по телефону: 8 (496) 612-16-58 или лично по адресу: Коломна, площадь Советская, 1, кабинет 310.

По итогам прошлого года 109 многодетных семей городского округа Коломна получили бесплатные земельные участки, а 141 семья выбрала денежную выплату.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.