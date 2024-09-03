Минимальная площадь квартир в Подмосковье с 1 января составит не менее 28 кв м

Постановлением правительства Московской области для однокомнатных квартир и студий установлена минимальная площадь в размере 28 кв. м, для двухкомнатных квартир — 44 кв. м. Норма вступает в силу с 1 января 2025 года, будет распространяться на новое строительство и не повлияет на объекты, которые прошли экспертизу проектной документации до указанной даты. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Указанное постановление вносит изменения в нормативы градостроительного проектирования Московской области (РНГП), которые устанавливают обязательные требования для всех субъектов градостроительных отношений при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в регионе.

РНГП — важнейший документ, определяющий единственно возможный сценарий жилищного строительства: комплексная застройка с объектами здравоохранения, образования, парковочными местами и другими необходимыми элементами инфраструктуры.

Изменение в РНГП направлено на создание комфортных условий проживания жителей региона и качественной городской среды.

Закрепление в нормативах градостроительного проектирования обязательного требования о минимальной площади квартир является наиболее эффективным инструментом для недопущения проектирования и строительства квартир меньшей площади.

«С 1 января площадь однокомнатных квартир в Московской области должна составлять не менее 28 кв. м, двухкомнатных — не менее 44 кв. м. При этом при расчетах не учитываются площади балконов, лоджий, террас, кладовых и приквартирных тамбуров. Ранее данные требования были обязательными при проектировании многоквартирных жилых домов в рамках реновации и носили рекомендательный характер в остальных случаях, норма была зафиксирована в стандартах качества жилищного строительства. Теперь требования по минимальной площади квартир распространятся на все проекты жилой застройки в регионе», — сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.