Ленобласть впервые обогнала Подмосковье по аренде домов на Новый год

Ленинградская область впервые вырвалась вперед, опередив Подмосковье по числу бронирований домов на новогодние праздники. К такому выводу пришли аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья Суточно.ру в совместном исследовании.

Встреча Нового года в квартире все чаще уступает позиции отдыху за городом. Около 20% жителей России планируют отмечать праздник на даче или в арендованном коттедже. Интерес к загородному отдыху на Новый год растет.

Опрос показал, что 20% респондентов планируют отметить Новый год на дачном участке или в загородном доме, 14% посетят друзей, а 2% отправятся в путешествие. Большая часть опрошенных (64%) предпочтет остаться дома.

Идея отмечать новогодние каникулы в загородной обстановке привлекает 17% опрошенных, а 13% уже владеют дачей и планируют там праздновать. Четверть респондентов (25%) отказываются от этой идеи, поскольку собираются посетить родственников. Почти половина опрошенных (45%) еще не определились с местом празднования.

Стоимость аренды загородного жилья

Спрос на аренду коттеджей в Подмосковье на новогодние праздники увеличился на 40% за год. Высокий спрос приводит к росту цен — в Подмосковье они самые высокие по стране. В среднем аренда за сутки в новогодние каникулы составляет 24 000 рублей. Рост за год составил 8%. Обычно дома арендуют на три дня и тратят в среднем 72 000 рублей. Наиболее популярный период для бронирования — с 30 декабря по 2 января.

Самые востребованные направления для бронирования — это Истра, Коломна, Дмитров, Можайск и Домодедово. В Коломне средняя стоимость составляет 26 000 рублей в сутки, в Дмитрове — 24 000 рублей, в Домодедово — 23 800 рублей, в Истре — 22 800 рублей.

В среднем по России аренда дома на Новый год обойдется в 16 600 рублей в сутки. Годовой рост составил 7%. В этом году аналитики отметили смену лидера. Ленинградская область впервые обошла Москву по количеству бронирований. В десятку наиболее популярных регионов также вошли Краснодарский край, Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ярославская область, Владимирская область, Карелия и Кемеровская область. Наибольший рост интереса зафиксирован на Кавказских Минеральных Водах, в Краснодарском крае, Адыгее и Карелии.

Во Владимирской области средняя стоимость аренды составляет 23 700 рублей (+30%), в Кемеровской — 23 100 рублей (+20%), в Ленинградской — 18 600 рублей, в Ярославской — 17 600 рублей (+11%), в Карачаево-Черкесии — 17 550 рублей (+19%), в Карелии — 15 900 рублей (+9%), в Краснодарском крае — 14 100 рублей, в Адыгее — 12 750 рублей (+4%), в Ставропольском крае — 9 100 рублей за сутки (+11%). Снижение цен отмечено только в Краснодарском крае (-12%).

Какие дома пользуются спросом

Выбирая дом, россияне в первую очередь ориентируются на практичность. Для 75% опрошенных главным фактором является цена. Далее следуют расположение (59%) и комфорт, включающий качественный ремонт, наличие бани или бассейна (54%). Новогоднее оформление и наличие елки важны для 22% арендаторов.

Чаще всего ищут просторные дома с баней, сауной, мангалом и камином, рассчитанные на большие компании. Также важно наличие в доме елки, Wi-Fi, кухни и возможности моментального бронирования без подтверждения владельцем.

«Люди стремятся не просто арендовать жилье на праздники, а купить „впечатление“ — возможность собраться большой компанией, чего не всегда позволяет городская квартира. Рост оборота в этом сегменте на 46% при увеличении числа транзакций на 59% год к году говорит о том, что на рынок вышло много новых, в том числе более бюджетных предложений, делая загородный отдых доступнее. Однако, несмотря на это, ожидания россиян по цене — большинство (41%) готово платить от 5 до 10 тысяч рублей в сутки — пока расходятся с реальными рыночными ценами, особенно в популярных локациях», — рассказала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов сервиса электронных платежей Ирина Полякова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.