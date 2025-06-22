Квартира за 50 млн руб и дом: кому достанется наследство актрисы Талызиной

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня, оставила наследникам элитную недвижимость в Москве, а также деревянную дачу в подмосковном Кратове, сообщает «СтарХит» .

Самое дорогое имущество артистки — двухкомнатная квартира в центре Москвы на улице Большой Никитской, в ней Талызина прожила почти 50 лет. Именно в эту кооперативную квартиру она переехала еще в 70-х годах. Похожие квартиры обычно стоят от 47 до 50 млн рублей.

Кроме того, в ее собственности была дача в Кратове, примерно в 30 км от МКАД. Это деревянный дом 1937 года постройки, который Талызина очень любила. Он оценивается от 12 млн рублей.

Как рассказали близкие артистки, она планировала очередную свою поездку на дачу в ближайшие дни перед смертью, очень любила коротать время на свежем воздухе.

Помимо недвижимости, она также оставила внушительное интеллектуальное наследие. Это права на фильмы и мультфильмы в ее озвучке. Речь идет об «Иронии судьбы…», «Трое из Простоквашино», сценарии докфильма о Бунине (1994). Еще наследники могут рассчитывать на возможные регулярные выплаты за повторные показы и использование ее образа. Среди наследства — государственные награды, ордена, медали и личные архивы — с вещами и рукописями.

При этом у Талызиной одна наследница первой очереди — ее дочь, 56-летняя актриса Ксения Хаирова. Династию продолжила и внучка артистки — 25-летняя актриса Анастасия Талызина, она была номинированная на премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль.

Талызина скончалась на 91-м году жизни. Предварительно, в последнее время она боролась с раком поджелудочной железы. Она известна по ролям в «Иронии судьбы, или С легким паром!», «Гостье из будущего» и «Афоне».