Капремонт школы в Орехово-Зуеве выполнен на 60%

В Малодубенской школе продолжается капитальный ремонт. В середине апреля из-за нарушения технологии демонтажных работ крыльца школы обрушилась передняя стена второго этажа над крыльцом. Все последствия устранены: надежность сохранена и даже увеличена, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Не в наших интересах сдавать объект, который в будущем может привести к неприятным последствиям», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В настоящее время строительная готовность объекта практически 60%. Все работы идут параллельно — внутри и снаружи. Фасад практически завершили. К чистовой отделке строители перейдут, как только закончат работу с кровлей.

В рамках капитального ремонта в Малодубенской школе обновляют кровлю, фасад, внутренние помещения и входную группу здания площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Территорию благоустроят, высадив газоны и кустарники. После завершения работ учреждение также получит современное оборудование для учебного процесса.

Ранее Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.