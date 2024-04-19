Капремонт школы в деревне Кострово Истры завершен на 30%

«На площадке рабочие ведут монтаж перегородок, кровли, систем водоснабжения и водоотведения, монтаж перемычек окон, утепление фасада. Внутри здания также продолжается устройство пола и штукатурка стен», — уточняется в сообщении.

«Костровская школа» была построена в 1969 году и нуждалась в капремонте.

В рамках проекта строители обновят фасад здания, заменят кровлю, окна и двери, а также все инженерные сети и сантехническое оборудование. Проведут ремонт во внутренних помещениях. В классы поставят новую мебель.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к новому учебному году в Подмосковье планируется отремонтировать 42 школы и 23 детских сада. Работы в учебных заведениях ведутся в рамках президентской программы капремонта.

«Подмосковье — самый быстрорастущий регион в стране, и чтобы успевать за этими темпами, важно больше строить и обновлять наших школ и детских садов. В этом направлении мы сегодня лидеры, и хорошим подспорьем стала Президентская программа капремонта», — отметил губернатор.

Он отметил, что очень важно дать одинаковые возможности для ребят и в городе, и в небольшом поселке. За два года было обновлено 130 школ, 40 детсадов и более 10 колледжей Подмосковья. Важно сохранить те школы, через которые прошли поколения жителей Московской области. В ближайшие три года планируется отремонтировать больше 140 школ, 50 садиков и 16 колледжей.