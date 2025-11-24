сегодня в 14:21

Капремонт «Коробовского дома культуры» в Шатуре завершен более чем на треть

Ремонт осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте работают 43 человека, 2 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, а также ведут монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

В здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности. Также преобразится фасад, все внутренние помещения и прилегающая территория. В Дом культуры закупят новую мебель и оборудование.

Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.