Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 1 в Рузе выполнен на 75%

В рамках президентской программы по капремонту детских садов продолжается капитальный ремонт в дошкольном отделении гимназии № 1 в Рузском городском округе. Общая строительная готовность составляет 75%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействованы 57 рабочих и 4 единицы техники. Ведутся работы по монтажу фасада, дверных блоков, укладка настенной и напольной плитки, монтаж каркаса подвесных потолков, а также благоустройство территории — устройство проездов и тротуаров, детских игровых площадок. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания составляет 1 701 кв. метров.

В обновленный детский сад ребята вернутся уже с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.