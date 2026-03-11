Иван Щербаков: согласован проект ЖК в Покровском-Стрешневе

На Тушинской улице согласован проект возведения многофункционального жилого комплекса. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Жилой комплекс планируют возвести на двух свободных от застройки участках общей площадью около 10,5 тыс. кв. м вблизи станции метро “Тушинская” и одноименной платформы второго Московского центрального диаметра. Он будет состоять из четырех разновысотных корпусов, объединенных подземным паркингом. Кроме квартир, в ЖК запроектированы различные коммерческие помещения», – отметил Щербаков.

В ЖК запроектировано 856 квартир различной конфигурации — от студий до четырехкомнатных вариантов. Их общая площадь превысит 42 тыс. кв. м.

На первом уровне зданий разместятся нежилые помещения суммарной площадью около 2,3 тыс. Кв. м. Здесь смогут открыться офисы, продуктовые и непродовольственные магазины, кафе и рестораны. Подземная часть комплекса включит в себя двухуровневый паркинг на 336 машино-мест, а также кладовые помещения для жильцов.

«Запуск каждого нового проекта – это качественное переосмысление городской среды. Последовательное развитие и готовность инвестировать в будущее города позволяют преображать целые районы. Наша стратегия – создавать экосистему для жизни, где передовые инженерные решения и эстетика благоустройства работают в синергии, формируя новую культуру комфорта в мегаполисе», – сказала генеральный директор МR Мария Литинецкая.

Прилегающая территория будет приведена в порядок и озеленена. Внутри двора обустроят зоны для спокойного отдыха, установят детские игровые и спортивные комплексы, разобьют свежие газоны и высадят декоративные насаждения.