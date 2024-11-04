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Хусаинов: в октябре объем выдачи ипотеки в России упал почти на 45-50%

В октябре 2024 года объем выдачи ипотеки снизился на 45-50% по сравнению с тем же месяцем в 2023-м. Об этом сообщает владелец риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале .

В городах с развитым стройсектором квартиры продавались, в основном, по семейной ипотеке. В ноябре и декабре банки будут стараться активно выдавать льготные займы, пока есть лимиты, считает Хусаинов.

Большее количество сделок стало проводиться с оплатой наличными. Во всей России стоимость недвижимости снизилась на 1-1,2%.

Ранее эксперт Анатолий Пысин сказал, что для получения одобрения ипотеки в Москве семья суммарно должна зарабатывать около 300 тыс. рублей. В месяц придется платить по 184 тыс.