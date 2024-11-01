Стала известна сумма ежемесячного дохода семьи для одобрения ипотеки в Москве

«С учетом этого, чтобы семье с детьми приобрести в Москве среднестатистическую двухкомнатную квартиру — а именно данный формат жилья пользуется наибольшим спросом у данной категории покупателей — в спальном районе стоимостью 15 млн рублей с первоначальным взносом в 30% по минимальной рыночной ставке в 21% годовых в кредит на 25 лет, потребуется в месяц выплачивать чуть более 184 тыс. Таким образом, для одобрения ипотеки общий заработок семьи должен составлять порядка 300 тыс. рублей», — сказал Пысин.

Он добавил, что с первоначальным взносом в 20% ежемесячный платеж по ипотеке составит 211,2 тыс. рублей. В этом случае родители должны будут зарабатывать более 350 тыс. рублей.

Пысин разъяснил, что сегодня на столичном рынке жилой недвижимости банки одобряют ипотеку в тех случаях, когда ежемесячный платеж по ней не превышает 50–60% от совокупных доходов семьи. Здесь все зависит от величины дохода: чем он выше, тем на большую сумму банк готов одобрить кредит.

«Например, если потенциальные заемщики совокупно зарабатывают 120 тыс. рублей, то кредит с ежемесячным платежом выше 60–70 тыс. им не одобрят. Когда доход составляет 250 тыс., можно рассчитывать на ипотеку с платежом до 175 тыс. рублей в месяц, то есть в 70% от общего дохода», — уточнил эксперт.

На практике, по словам специалиста, чтобы жить с достаточным уровнем комфорта, на ежемесячные платежи по ипотеке должно уходить менее 50% от общего заработка. Оптимальное сочетание — это до 40% на ежемесячный платеж по ипотеке, а оставшиеся 60% — на обязательные потребности.