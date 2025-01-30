Глобальный ремонт не нужен: стало известно, как стильно преобразить квартиру

Начало года — идеальное время для обновлений не только в жизни, но и в интерьере. О том, как преобразить пространство без глобального ремонта и внести немного свежести, РИАМО рассказал директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

В начале года многих людей посещают мысли об обновлении интерьера в доме. Актуальный и современный декор — возможность преобразить даже самый устаревший интерьер, не тратя при этом ресурсы на основательный ремонт. Даже небольшие изменения могут сделать квартиру стильной и уютной.

По словам Кирьянова, самое простое и эффективное решение — заменить текстиль. Легкие шторы из натуральных тканей в пастельных оттенках наполнят пространство светом и создадут ощущение легкости. Пледы и подушки с флоральными принтами или объемными фактурами отвлекут внимание от устаревших и неактуальных дизайнов.

«Окончание зимы и наступление весны всегда вдохновляют на перемены в интерьере. Сейчас наиболее актуальны аксессуары с природными мотивами, асимметричная керамика и мягкие тона. Такие детали помогают создать атмосферу гармонии и уюта», — отметил эксперт.

Чтобы сделать пространство более живым и динамичным, не стоит забывать про растения. Мини-сады из суккулентов, папоротники или букеты с сезонными цветами в стильных вазах украсят любой дом и наполнят его чудесными ароматами. А наладить баланс в интерьере помогут светильники с мягкими текстильными плафонами и свечи, создающие теплый, расслабляющий свет в вечернее время.

«Обновление текстиля, украшение стен картинами, плакатами или панно с флоральными мотивами также станут простым в исполнении вариантом оживления пространства. Помимо этого, стоит обратить внимание на светлую посуду в стилистике hand-made, плетеные корзины и керамические вазы, актуальные в 2025 году. Такие детали создадут уют и подчеркнут индивидуальность вашего интерьера», — добавил Кирьянов.