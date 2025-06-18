Глава Талдомского округа встретился с собственниками аварийного жилья в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Встреча прошла в здании администрации Вербилок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Рассказали о принятом правительством Московской области постановлении об увеличении стоимости квадратного метра при выдаче сертификата на приобретение квартиры: сумма составляет 174 839 рублей.

Условия получения сертификата:

Дом признан аварийным и включен в госпрограмму.

Право собственности приобретено до признания МКД аварийным и подлежащим сносу кроме наследства.

На дату признания дома аварийным у переселенца должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

Компенсация — не менее чем за 28 кв. м, т. е. — 4,8 млн руб. Это минимум, который человек получит, даже если его жилое помещение меньшей площади.

По сертификату могут приобрести квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья — с отделкой, без отделки или в ипотеку. Остаток выкупной стоимости можно потратить по своему усмотрению.

Во время встречи собственники жилых помещений задали интересующие их вопросы, на которые даны разъяснения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.