Глава Рузского округа проверил ход капремонта детского сада в поселке Колюбакино

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев во вторник лично проверил ход капитального ремонта дошкольного отделения МБОУ «Колюбакинская средняя общеобразовательная школа» и обсудил с ответственными лицами график и темпы работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время на объекте площадью 1 737 кв. м трудятся 17 специалистов, включая инженерно-технических работников. Демонтаж практически завершен, выполняются кровельные, фасадные и строительные работы. Общая строительная готовность составляет 26,4%.

«Несмотря на то, что дата ввода объекта, согласно контракту, назначена на конец января, детский сад планируется сдать к началу учебного года. Но пока идет существенное отставание от графика, на что и было указано в ходе осмотра подрядчику, а также о необходимости увеличить количество специалистов на объекте», — прокомментировал глава Рузского округа Александр Горбылев.

В ходе капитального ремонта планируется полная замена фасада и инженерных коммуникаций здания, ремонт входной группы и кровли, а также установка новых окон и дверей. После завершения строительных работ в детский сад будет завезена новая мебель и необходимое оборудование.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.