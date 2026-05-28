Глава Раменского округа проверил капремонт домов в Раменском

Выездную проверку капитального ремонта многоквартирных домов провели в Раменском округе Подмосковья. Глава округа Эдуард Малышев вместе с представителями управляющей компании и фонда капитального ремонта оценил ход работ на улицах Коминтерна и Рабочей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия осмотрела дом № 17 на улице Коминтерна и дом № 1 на улице Рабочей. Проверка прошла в рамках контроля за реализацией региональной программы капитального ремонта.

В доме № 17 на улице Коминтерна продолжается ремонт скатной кровли и замена инженерных систем. Кровля готова на 75%. Работы по холодному водоснабжению и водоотведению, включая подвал и стояки в квартирах, завершены полностью. Отопление в подвале выполнено на 100%, однако замена стояков в квартирах — только на 5%.

«Обратил особое внимание подрядной организации на необходимость ускорить работы по замене стояков отопления, чтобы уложиться в установленные сроки», — сказал глава.

В доме № 1 на улице Рабочей кровля готова на 50%. Ремонт системы центрального отопления запланирован с 26 июня по 31 августа 2026 года, водоотведения — со 2 июля по 31 августа, холодного и горячего водоснабжения — с 27 июля по 31 августа, внутридомовых систем электроснабжения — с 17 июля по 31 августа.

«На месте обсудили с подрядчиком и УК график предстоящих работ, уделив особое внимание координации этапов, чтобы минимизировать неудобства для жителей», — отметил Эдуард Малышев.

По итогам осмотра подрядчику поручили усилить темпы там, где есть отставание от графика. Также согласован порядок взаимодействия управляющей компании и подрядчиков при работах в местах общего пользования и квартирах. Администрация округа усилит контроль за ходом капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.