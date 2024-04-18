Еще 24 жилых дома построят в кластере «Истра-Дом» Подмосковья

В Подмосковье возводят кластер ИЖС в городском округе Истра. Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство еще 24 индивидуальных жилых домов, сообщает пресс-служба ведомства.

Кластер «Истра-Дом» реализуют на нескольких участках общей площадью 284,7 га. Всего на территории кластера планируется возведение 2 248 жилых домов общей площадью 306 тыс. кв. метров. Завершение проекта намечено на 2032 год. В рамках первой очереди к 2026 году построят 418 индивидуальных жилых домов общей площадью 58 тыс. кв. метров. Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Новый загородный кластер обеспечит привычный уровень городского комфорта на огороженной территории с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и велодорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной, придорожным торговым центром.

Социальная инфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами, рассчитанными суммарно на 400 мест, школой для 825 учеников и поликлиникой на 108 посещений в смену. Помимо этого, здесь появятся благоустроенные общественные пространства и рекреационные зоны: плейхабы для детей, коворкинг, банный комплекс, детский центр и клубный дом, в котором жители смогут встречаться и вместе проводить досуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.