Эксперты назвали самые ценные навыки риелторов

Покупка квартиры в России все больше напоминает испытание на прочность, где важна не только финансовая, но и психологическая поддержка. Для каждого четвертого покупателя главная ценность риелтора — помощь в снижении стресса и эмоциональное сопровождение сделки. При этом классические технические навыки эксперта оказались в приоритете менее чем у четверти клиентов, сообщили РИАМО в компании Level Group.

Покупка жилья для многих россиян перестала быть чисто технической сделкой и превратилась в эмоциональный вызов. В 2026 году, когда Росреестр анонсировал планы по ужесточению контроля за рынком недвижимости, девелопер Level Group решил выяснить, какую именно помощь ищут клиенты у риелторов и брокеров.

Согласно данным исследования, сегодня каждый второй покупатель жилья ожидает от специалиста гораздо большего, чем просто знания рынка. Умение жестко вести переговоры и добиваться лучших условий для клиента оказалось наиболее ценным навыком для 56% опрошенных. Однако почти столь же важной, особенно на фоне высокой стоимости объектов и общей неопределенности, становится психологическая поддержка: 25% покупателей назвали ключевой помощью риелтора именно эмоциональное сопровождение, снижение стресса и помощь в принятии сложных решений.

При этом классические компетенции — проверка документов, техническая экспертиза и глубинное знание предложений на рынке — остались главным приоритетом лишь для 22% респондентов. Еще 13% ценят в первую очередь экономию своего времени, когда агент берет на себя всю организационную рутину.

«По нашим данным, 21% покупателей квартир приобретают жилье с помощью риелтора или брокера. На фоне высокой стоимости жилья и растущей сложности сделок клиенты все чаще воспринимают покупку как эмоционально напряженный процесс, где важны не только цифры и метры, но и человеческий фактор. Сегодня риелтор – это не просто проводник по рынку с техническими функциями, но и переговорщик, и антикризисный менеджер для клиента. Способность снизить тревожность и взять ответственность за исход сделки становится конкурентным преимуществом профессии», — комментируют в пресс-службе Level Group.

