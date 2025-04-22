Эксперт: новые школы Москвы отличаются функциональностью и архитектурой

В столичном районе Тропарево-Никулино открылся новый учебный корпус школы № 1329, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Заместитель директора по развитию архитектурного бюро Елена Самохвалова подчеркнула, что помимо функциональности современные школы отличают интересные архитектурные решения.

«Как и обещали жителям, максимально оперативно достроили здание на Никулинской улице. Школа стала ярким акцентом среди жилой застройки района. Ее выделяют интересные архитектурные решения — разноцветные вставки возле окон и стальные зеркальные кассеты с текстурой „водная рябь“», — отметил Собянин.

Для учеников и преподавателей оборудовали универсальные и профильные учебные аудитории, новейшие лабораторно-исследовательские комплексы, класс робототехники, многофункциональную библиотеку с медиатекой, а также спортивный зал и помещение для мероприятий.

Рядом со зданием обустроили спортивную площадку с секторами для волейбола и баскетбола, зону для прыжков и уголок отдыха.

Занятия в школе уже начались.

«Эволюция строительства объектов образования в столице очевидна. Высокими темпами создается современная экосистема школьных и дошкольных учреждений. Новые здания, призванные давать детям образование, строятся во всех районах Москвы. Крайне важно, чтобы школы и дошкольные учреждения находились в шаговой доступности, это не только комфорт маленьких москвичей, но и их безопасность. Помимо современной функциональности современные школы отличают интересные архитектурные решения. Примером тому явился новый учебный корпус школы в районе Тропарево-Никулино», — отметила заместитель директора по развитию архитектурного бюро Елена Самохвалова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве школы с необычным дизайном на севере столицы.

«Площадь четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тыс. кв. м. Он стал частью образовательного комплекса школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л. М. Доватора. Уникальный архитектурный прием при строительстве учреждения был реализован в виде нависающего объема конференц-зала, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Там можно будет проводить разнообразные школьные мероприятия, а также использовать его для отдыха учащихся», — сказал Ефимов.