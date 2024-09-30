Эксперт Николаева рассказала о судьбе рынка недвижимости этой осенью

Независимо от дальнейших действий ЦБ РФ, текущая ситуация на рынке недвижимости уже отражает влияние высоких ставок: на вторичном рынке недвижимости заметен демпинг цен при срочных продажах, а цены на аренду в крупных городах растут. Об этом РИАМО сообщила основатель агентства недвижимости и специалист в вопросах купли-продажи и инвестиций Арина Николаева.

В сентябре ключевую ставку повысили до 19%, и в ЦБ допускают дальнейшего повышения ставки в октябре. При этом цены на аренду квартиры в крупных городах России уже выросли до 40%

Например, в Санкт-Петербурге за последние полгода стоимость долгосрочной аренды выросла примерно на 40%. При этом большинство сделок на вторичном рынке совершаются за наличные средства или с минимальным использованием ипотеки, что обусловлено стремлением покупателей минимизировать долгосрочные финансовые обязательства.

Цены на новостройки будут расти

«На рынке новостроек ситуация несколько иная. С завершением государственной программы субсидирования ипотечных ставок до 8% в июне и изменением условий семейной и IT-ипотеки, цены на некоторые объекты недвижимости начали расти», - рассказала Николаева.

В августе цены повысились на 1-2% на квартиры, расположенные в центре крупных городов или рядом с метро. Осенью, по оценкам аналитиков, цены продолжат рост.

С июля также заметен рост среднего чека, потому что покупатели стали выбирать более дорогие объекты: многие семьи стараются успеть воспользоваться льготными ипотечными программами условиями до возможных изменений осенью.

Рынок вступает в стагнацию

«Ожидать значительного снижения цен на недвижимость в ближайшее время не стоит. Рынок вступает в фазу стагнации, пока ключевая ставка остается на высоком уровне. Кроме того, предложений на рынке становится все меньше. Это связано с тем, что застройщики уменьшают объемы новых строительных проектов, что в дальнейшем приведет к росту цен, особенно в ликвидных локациях», - отметила эксперт.

Снижение объемов строительства тоже связано с высоким уровнем ключевой ставки и другими экономическими факторами, такими как рост стоимости материалов и труда. Многие застройщики уже сейчас сталкиваются с трудностями в обеспечении стройматериалами.

«Кроме того, если ключевая ставка снизится, инвесторы, которые сейчас держат свои средства на депозитах, могут переориентироваться на рынок недвижимости, что также подтолкнет цены вверх. Поэтому, даже небольшое снижение ставки может существенно оживить рынок и способствовать росту цен», - заключила специалист