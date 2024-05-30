Эксперт Аверина назвала тенденции инвестирования в 2024 году

Рынок недвижимости очень динамичный, и инвестор должен уметь оперативно под него подстроиться. В этом году есть свои тенденции инвестирования, сообщила РИАМО эксперт в сфере инвестиций, руководитель международного агентства недвижимости Анастасия Аверина.

«Наиболее актуальным направлением для инвестиций в недвижимость в России по-прежнему считаю регионы с высоким туристическим трафиком, где можно получать хороший доход с аренды. В зависимости от локации можно выбирать между суточной и длительной арендой. Например, я очень люблю Сочи. Сама инвестирую туда», — отметила Аверина.

Инвестиции в недвижимость РФ

Она добавила, что по опыту отечественных инвесторов может сказать, что аренда в Сочи показывает себя прекрасно.

По словам специалиста, с каждым годом в Сочи едут все больше людей. В этом году прогнозируют туристический поток выше, чем в прошлом. Значит, и спрос на аренду вырастет. В 2023 году в Сочи приняли проект нового генплана. По нему будет увеличение территорий для отдыха, расширение набережных, строительство новых гостиниц и санаториев. Работы уже начались, и первые результаты появятся скоро.

«Конечно, южными регионами список перспективных направлений для инвестиций не ограничивается. Сейчас набирает популярность рынок недвижимости Горного Алтая. В регион активно инвестирует как государство, так и крупные компании. В будущем Алтай вполне способен стать крупным курортом», — сказала эксперт.

Она предупредила, что не стоит вкладывать все деньги в проекты на Алтае, абсолютно так же, как в Сочи или любом другом регионе. К инвестированию следует походить с умом. Далеко не каждый объект подойдет под выбранные цели или стратегию. В Горном Алтае уже сейчас есть варианты с перегретыми ценами.

Как уточнила инвестор, чтобы выбрать наиболее ликвидную недвижимость, лучше всего обратиться к специалисту. Так начинающий инвестор может уменьшить риски. Если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства, глобальные или личные, то профессионалы помогут выйти из них с минимальными потерями.

Инвестиции в недвижимость за рубежом

«Если рассматривать зарубежную недвижимость, то можно заметить, что очень многие обращают внимание на Арабские Эмираты. В том числе и я. Нахожу интересными несколько регионов этой страны. Здесь нет налога на доход инвестора, что очень важно. Таким образом, вы не несете дополнительные расходы и зарабатываете в валюте», — пояснила Аверина.

Она отметила, что самый популярный у инвесторов эмират — Дубай.

«Я сама живу здесь уже 2 года и получаю доход с аренды апартамента. Рынок в Дубае уже стабильный и сложившийся. Также есть и другие перспективные эмираты, какие-то только начинают развиваться. В каждом есть как плюсы, так и минусы. Выбор зависит от вашего запроса и возможностей», — добавила специалист.

По ее мнению, подходящих для инвестиций в недвижимость направлений довольно много, но нет такого, который подошел бы каждому. Поэтому важно четко формулировать запрос, оценивая возможности и риски. Лучше всего воспользоваться помощью профессионалов, которые сэкономят время и ресурсы.