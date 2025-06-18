Ефимов: в Рублево-Архангельском возвели монолит школы на 1030 мест

В микрорайоне СберСити в Рублево-Архангельском продолжается строительство трехэтажной школы на 1030 мест, девелопер уже завершил возведение монолита, подходит к концу кладка наружных и внутренних стен, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего на территории нового микрорайона появятся 8 школ.

«На территории микрорайона идет активное строительство трехэтажного здания школы площадью 19,7 тыс. кв. м. На объекте в полном объеме завершили возведение монолита и железобетонных конструкций, смонтировали оборудование индивидуального теплового пункта. В настоящий момент идет кладка наружных и внутренних стен, ведется остекление фасада, монтаж внутренних и наружных инженерных систем», — уточнил вице-мэр.

Известно, что здание школы появится на территории развивающегося делового и жилого района СберСити в Рублево-Архангельском и станет частью его социальной инфраструктуры.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский поделился подробностями о строящемся объекте образования.

«В строящейся школе предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы. Там также обустроят медиатеку, пищеблок полного технологического цикла, хореографический и спортивные залы и два зала для проведения мероприятий. Особенностью планировки здания станет функциональное разделение блока начальной школы и пространства основной и старшей школы. На прилегающей территории появится спортивный кластер. Во дворе расположатся площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола и занятий гимнастикой, возле них установят трибуны. Кроме того, запланированы зоны для подвижных игр и тихого отдыха, а также беговые дорожки», — прокомментировал он.

Каждый этап строительства общеобразовательного учреждения контролирует Мосгосстройнадзор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, каким будет новый образовательный комплекс во Внукове.