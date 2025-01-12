Ефимов: в Москве завершилось строительство ФОКа «Горизонт»

сегодня в 12:21

В столичном районе Крюково построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Горизонт», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что двухэтажный спортивный объект с подвалом и техническим этажом, расположенный рядом с лесом и оснащенный панорамными окнами, представляет собой современное и функциональное здание, подходящее для различных видов спорта и отдыха.

«ФОК построили на Середниковской улице, дом 5. Здание площадью около четырех тысяч квадратных метров возвели по государственной программе „Спорт Москвы“ за счет бюджета города. Физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 1090 человек в сутки, — отметил вице-мэр.

ФОК также приспособлен для занятий маломобильных граждан».

Помимо этого, руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов поделился тем, что включает в себя новый спортивный объект.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс „Горизонт“ включает в себя различные функциональные пространства: большой бассейн — 25 на 16 метров на восемь дорожек, малый бассейн — 10 на 6 метров, а также тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, административные помещения и буфет», — прокомментировал он.

Также известно, что на прилегающей территории прошло благоустройство и появилась парковка для автомобилей, рассчитанная на 34 машино-места.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что за весь период сооружения ФОКа инспекторы ведомства провели 8 выездных проверок.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству работ на спортобъектах.

Ранее градоначальник сообщал об итогах строительства объектов социальной инфраструктуры в прошлом году.