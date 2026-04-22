Ефимов: в московском районе Раменки построят 2 научно-технологических кластера

На территории Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Воробьевы горы» в столице планируется построить кластеры «Ломоносов-2» и «Ломоносов-3», сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Кластеры расположены в районе Раменки. Они будут нацелены на научно-технологические направления и коммерциализацию научных разработок.

«Два научно-технологических кластера построят в рамках Адресной инвестиционной программы на территории инновационного научно-технологического центра МГУ „Воробьевы горы“ в районе Раменки. Они будут предназначены для ведения научной и инновационной деятельности. Общая площадь двух зданий составит ориентировочно 120 тыс. кв. м. В них будут лабораторные, опытно-производственные и конгрессно-выставочные пространства. На сегодняшний день идет проектирование объектов», — прокомментировал Ефимов.

В кластере «Ломоносов-2» площадью 60 тыс. кв. м будут оборудованы современные лаборатории, исследовательские и конструкторские бюро, а также центр обработки данных. Площадь блока лабораторий составит порядка 20 тыс. кв. м, офисные помещения займут 7 тыс. кв. м, а опытно-производственные помещения — 11 тыс. кв. м. Также на территории расположится подземный паркинг для резидентов и гостей инновационной долины МГУ, добавили в Градостроительном комплексе.

«Кластер „Ломоносов-3“ площадью 60 тыс. кв. м включит в себя лаборатории, опытно-производственные и конгрессно-выставочные помещения. Например, для проведения мероприятий здесь появится основной зал со сценой не менее чем на 300 посадочных мест и три дополнительных модульных зала. Кроме того, в здании предусмотрят современные и комфортные общественные пространства и офисы для высокотехнологичных компаний-резидентов, места для отдыха и эксплуатируемую кровлю с видом на главное здание Московского государственного университета», — пояснил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке архитектурной концепции кластера «Ломоносов-2».