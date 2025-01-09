Ефимов: в 2024 году в столице построили 44 школы и детсада

В прошлом году в столице было возведено 44 школы и детских сада площадью свыше 300 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Городские власти уделяют большое значение созданию удобной среды обитания. Строительство объектов социальной инфраструктуры вблизи жилых районов является приоритетной задачей.

«В 2024 году в столице построили 18 школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями и 26 детских садов, рассчитанных суммарно более чем на 19 тыс. мест. В рамках Адресной инвестиционной программы ввели в эксплуатацию 6 образовательных учреждений. Так, построили школу в Троицке на 2100 мест с бассейном площадью более 30 тыс. кв. м», — прокомментировал вице-мэр.

Кроме того, за счет бюджета Москвы было построено пять детсадов, рассчитанных на 1350 мест. Более половины новых зданий построены за счет частных инвестиций; значительная их часть будет передана в ведение городской системы образования.

Известно, что объекты проектируются в полном соответствии с современными строительными стандартами. Отличительными особенностями новых сооружений являются эргономичная планировка и многоцелевое наполнение, включающее универсальные учебные помещения, спортивные залы, компьютерные кабинеты и научные лаборатории.

Кроме того, глава столичного департамента градостроительной политики, министр правительства Москвы Владислав Овчинский подчеркнул интенсивное развитие инфраструктуры в новых жилых комплексах, строящихся застройщиками.

«Так, в 2024 году девелоперы построили 21 детский сад, рассчитанный почти на 4 тыс. мест, а также 9 школ и учебных корпусов с дошкольными отделениями более чем на 8 тыс. мест. Больше всего объектов инвесторы возвели в ТиНАО — здесь появилось 13 объектов. Так, во Внукове появился учебный корпус на 1000 мест, который передали в столичную систему образования», — отметил он.

Градоначальник Москвы Сергей Собянин ранее представил результаты строительства социальных объектов за 2024 год.