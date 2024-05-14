Ефимов: участок в Полесском проезде реорганизуют по программе КРТ

В столичном районе Покровское-Стрешнево инвестор возведет современные общественно-деловые объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ). Москва подписала соответствующий договор с застройщиком. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории, расположенной по адресу: Полесский проезд, владение 16. Инвестором стало ООО „Вива Холдинг“, входящее в группу компаний „ПИК“. Компания сможет реорганизовать 1,14 га земли на северо-западе столицы и возвести там коммерческую недвижимость. Инвестиции в редевелопмент площадки составят почти 8,2 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Он добавил, что ежегодный экономический эффект в результате реализации проекта составит 344 млн рублей. Также реорганизация площадки принесет более 850 новых рабочих мест.

Участок располагается неподалеку от станции метро «Щукинская» и одноименной станции МЦД-2. На данный момент там находятся склады и газозаправочная станция.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор с инвестором подписали на 4 года.

«В течение этого времени он должен построить современные многофункциональные общественно-деловые объекты площадью около 35 тыс. кв. м. Так, на участке появятся культурно-досуговые организации, учреждения медицины, а также отделения банков, кафе, рестораны и магазины», — отметил Гаман.

Также инвестор должен обеспечить проход к станции МЦД-2 «Щукинская», возвести и передать столице помещения площадью 375 кв. м для московского метрополитена.

«Наша компания придает большое значение тому, как новые проекты влияют на городскую среду. Наш проект „Полесский“ — не исключение. Он разрабатывается в соответствии со свежими тенденциями и запросами рынка недвижимости. Реализация многофункционального комплекса в рамках городской программы комплексного развития территории предлагает жителям и гостям района не только коммерческие и функциональные возможности, но и удобные решения для работы с дополнительными парковочными местами», — рассказал руководитель направления коммерческой недвижимости «ПИК» Антон Валявин.

Он уточнил, что все детали будущего проекта будут прорабатывать, учитывая современные градостроительные требования. Благодаря ему район оживится и станет примером применения новых технологий и инноваций, определит будущее развитие района, но при этом впишется в уже существующую архитектуру.

По программе КРТ создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находятся 228 проектов КРТ суммарной площадью порядка 2,7 тыс. га. Проекты прорабатывают по поручению мэра столицы Сергея Собянина.