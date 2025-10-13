Ефимов: с начала года москвичи выкупили без торгов около 100 участков под ИЖС

В течение первых трех кварталов 2025 года москвичи, арендующие у столицы землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), приобрели в собственность более 9 га территории, заплатив за них лишь 40% от кадастровой цены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москвичи имеют право выкупить арендуемую у города землю, на которой расположены их частные жилые дома, по цене в 2,5 раза ниже кадастровой стоимости. Видом разрешенного использования должно быть индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство. Сделки заключаются без проведения торгов. За 9 месяцев 2025 года горожане уже приобрели таким образом 97 участков общей площадью 9,37 га», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что благодаря этой льготе их совокупная экономия составила порядка 400 млн рублей.

Право выкупа участков, отведенных под ИЖС, за 40% от их кадастровой стоимости было предоставлено москвичам в 2020 году после внесения корректировок в закон «О землепользовании в городе Москве». Данная преференция распространяется на физических лиц, владеющих объектами недвижимости на этих землях.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с начала 2025 года лидерами по количеству выкупленных участков стали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) — 37 участков площадью почти 3,7 га. Подобный спрос на ИЖС в ТиНАО связан с динамичным развитием местной инфраструктуры: здесь вводятся новые станции метрополитена, дорожные развязки, социальные объекты и многое другое.

«Благодаря этому можно жить в своем доме за городом, при этом иметь поблизости школы, детские сады, медицинские учреждения и быстро добираться на работу. Еще 29 приобретенных объектов находятся на юго-западе столицы, на востоке — 11. Остальные расположены на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке, западе и севере Москвы», — сказала Соловьева.

Для оформления договора купли-продажи необходимо подать заявку на государственную услугу «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений». Департамент городского имущества предоставляет ее безвозмездно и в дистанционном формате. Узнать точную сумму выкупа можно предварительно, проверив кадастровую стоимость надела на портале Росреестра.

Развитие цифровых сервисов происходит в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных».