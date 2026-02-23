Ефимов: с момента старта реновации в столице подготовили более 300 площадок для домов

С момента старта программы реновации во всех округах столицы освободили свыше 300 площадок на месте расселенных домов старого жилого фонда, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, в Юго-Восточном округе — 65, в Восточном — 40. По 33 — в Северо-Восточном и Юго-Западном округах. Еще 32 участка подготовили к строительству на севере столицы

«Одна из ключевых задач программы реновации — волновое переселение москвичей из зданий старого жилого фонда в новостройки. Такой принцип соблюдается за счет демонтажа полностью расселенных домов. На освобожденных участках возводят жилые комплексы по программе реновации. Это позволяет городу улучшать качество среды, а жителям — переезжать в новые дома в своем районе или в округе, как в случае с ЗелАО и ТиНАО. С начала реализации программы столица освободила свыше 300 таких площадок», — прокомментировал вице-мэр.

Под заселение столица передает квартиры с улучшенной отделкой, а в шаговой доступности от построенных по программе реновации домов находится вся необходимая инфраструктура. Это позволяет горожанам чувствовать себя максимально комфортно на новом месте жительства.

«Более 300 площадок, которые освободили с начала реализации программы реновации под строительство домов, расположены в 79 районах столицы. Например, в Люблине сформировали 17 из них, в Кузьминках — 15. Еще 11 территорий освободили в районе Бескудниковский. Там уже построили или еще возводят жилые комплексы с безбарьерной средой. В подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Дорожки во дворах спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новое жилье по программе реновации въехали или переезжают 258 тысяч москвичей.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.