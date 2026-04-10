Ефимов: городской квартал создадут рядом со станцией метро «Щелковская» по проекту КРТ

В столичном районе Северное Измайлово по программе КРТ будет освобожден участок площадью 1,12 га для строительства жилой недвижимости, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Проект данного решения о КРТ размещен на портале mos.ru. Известно, что участок расположен по адресу: 7-я Парковая улица, владение 33.

«На данный момент на участке находятся старые постройки, которые планируется демонтировать и возвести на их месте почти 25 тыс. кв. м недвижимости для реализации программы реновации. Для обеспечения надежности электроснабжения на участке разместят также трансформаторную подстанцию площадью 40 кв. м. Реализация всех этапов проекта КРТ займет 6 лет», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Рядом с участком находятся школы, детские сады, центр творчества, библиотека, колледж, медицинские и спортивные центры, магазины, кафе. В пешеходной доступности находится станция «Щелковская» Арбатско-Покровской линии метро.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, площадь квартир превысит 15 тыс. кв. м. Заселиться туда смогут почти 470 человек. В новостройке также оборудуют подземный паркинг для хранения транспортных средств.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах столицы формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. На сегодняшний день в городе на разных стадиях проработки и реализации числится около 400 проектов КРТ общей площадью почти 4,5 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.