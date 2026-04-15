Ефимов: административное здание появится в Воронове

Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для строительства административного здания в поселке ЛМС района Вороново, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

Работы будут вестись в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Объект планируют возвести в Центральном микрорайоне поселка ЛМС, на земельном участке 10Д/2.

«В поселке ЛМС района Вороново Троицкого административного округа на участке площадью 0,79 га появится современное многофункциональное здание. Его площадь составит 5 тыс. кв. м. Тут расположатся структурные подразделения Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и судебный участок мирового судьи Троицкого судебного района. Появление объекта позволит увеличить доступность государственных услуг для жителей Троицкого административного округа, а также снизит транспортную нагрузку и повысит доступность социальной инфраструктуры на местах», — прокомментировал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Здание будет спроектировано с продуманной логистикой, удобными зонами ожидания и безбарьерной средой для маломобильных граждан.

Появление подобных объектов на территории ТиНАО сможет обеспечить равномерное и качественное развитие инфраструктуры, делая городские сервисы и услуги доступными всем жителям, добавили в столичном Градостроительном комплексе.

Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем есть подробные сведения о том, что можно возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.