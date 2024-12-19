Ефимов: 7 решений о комплексном развитии территорий приняли в Москве за ноябрь

За ноябрь Москва утвердила реализацию 7 проектов комплексного развития территорий (КРТ) суммарной площадью 66,7 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ноябре приняты решения о реорганизации 7 площадок по программе комплексного развития территорий. Инвестор и назначенные городом операторы КРТ возведут современные жилые комплексы, а также объекты общественно-делового назначения. Инвестиции в развитие площадок составят 517 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — 9,9 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря реализации проектов город получит 20 тыс. новых рабочих мест.

Участки располагаются в 8 районах 6 административных округов Москвы.

По словам министра столичного правительства, руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, принятые в ноябре проекты предполагают возведение более 2 млн кв. м недвижимости. Среди объектов будут и жилые дома суммарной площадью 1,3 млн кв. м.

«Кроме того, на территориях возведут 702 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, включая коммерческие объекты, образовательные и спортивные комплексы, а также культурно-досуговый центр. Все участки будут благоустроены, во дворах жилых домов разместят площадки для спорта и отдыха, в новых микрорайонах появятся дороги, будут организованы подъезды к ЖК», — сказал Гаман.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.