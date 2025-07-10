Два сертификата вручили переселенцам из аварийного жилья в Волоколамске

Василий Кузьмин и Юрий Тихонов из Волоколамского округа получили сертификаты по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Теперь они смогут приобрести квартиры в любых новостройках Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сертификат позволяет переселенцам из аварийного жилья самостоятельно решать, где им жить. Они могут выбрать квартиру в любой новостройке Подмосковья, не ограничиваясь предложенными вариантами.

«Отмечу, что наш округ — один из лидеров региона по реализации этой программы. И первые наши обладатели сертификатов уже получили свои квартиры. Они выбрали для себя новый дом в Волоколамске», — рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Несколько дней назад Александр Ковалевский и Галина Спиридонова первыми в Волоколамском округе приобрели по сертификатам квартиры. Оба могли переехать в любой город Подмосковья, но предпочли остаться в Волоколамске. Рядом с их новым домом есть школа, магазины, удобные детские площадки и другая необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

Галина Спиридонова отметила, что за последние годы Волоколамск значительно преобразился, и жить здесь - в радость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.