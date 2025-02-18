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Дом по реновации появятся на улице Кибальчича в Москве

Жилой дом построят по программе реновации на улице Кибальчича в Москве. Москомархитектура уже подготовила градостроительный план, сообщается на сайте мэра столицы.

Дом предельной площадью 25,2 тыс. «квадратов» возведут в Алексеевском районе. Здание построят по адресу: улица Кибальчича, владение 8.

Под строительство выделен земельный участок площадью 0,26 га. Территорию возле дома благоустроят. Там также установят малые архитектурные формы.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов.

Ранее стало известно, что 57 семей отпраздновали новоселье в квартирах по реновации на ул. Кедрова. Поэтапное расселение в новостройку началось в декабре 2024 года.