Овчинский: 57 семей отпраздновали новоселье в квартирах по реновации на ул Кедрова

Почти 60 семей смогли отпраздновать новоселье в новых квартирах по реновации в Академическом районе столицы, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Жильцы ветхого фонда переехали в новостройку по адресу: ул. Кедрова, д. 16, к. 3.

«Поэтапное переселение в новостройку на улице Кедрова началось в декабре прошлого года. На сегодня уже 57 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Более 75% из всех переехавших семей воспользовались помощью города при переезде. Благодаря сервису „Помощь при переезде“ жители бесплатно могут заказывать грузчиков и грузовой автомобиль. Специалисты помогут разобрать и упаковать вещи, а затем перевезти их из старой квартиры в новую», — подчеркнул Овчинский.

Всего в Академическом районе по реновации будет расселено 19 старых домов. Новые квартиры получат свыше 4 тыс. москвичей.

Ознакомиться с подробной информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.