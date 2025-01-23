Дом для переселенцев из аварийного жилья в Подольске достроят до конца года

Летом 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт расселению 30 аварийных домов в микрорайоне Климовск Подольска. Недавно глава городского округа Подольск Григорий Артамонов побывал на улице Южный поселок, чтобы проверить ход работ в новостройке для переселенцев, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Завершаем работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны застройки, ведем устройство стен и перекрытий подвала. Проектом в МКД предусмотрено 199 квартир, из них 106 однокомнатных, 75 двухкомнатных, 17 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная. Планируем, что завершим строительство уже к концу этого года», — сказал Артамонов.

Жителям двух домов, которые попали в зону работ, а это 19 семей, предоставили благоустроенные квартиры.

Всего в округе в течение трех лет планируют построить для переселенцев из 51 аварийного дома три новостройки на улицах Банной и Южный поселок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.