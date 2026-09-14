Дизайнер и архитектор Боровская назвала 5 интерьерных трендов для России

Дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская перечислила пять направлений, которые становятся популярными в российских квартирах: от «тихой роскоши» до дофамин-декора.

Мария Боровская в эфире радио Sputnik заявила, что интерьерная мода смещается от глянца и идеальной симметрии к эмоциональному и личному пространству. Первым трендом она назвала «тихую роскошь»: матовые фактуры, глубокие приглушенные оттенки, натуральный камень, массив дерева и лаконичные формы.

Второе направление объединяет тактильность и ваби-саби — японскую философию принятия естественного несовершенства. В интерьерах используют фактурную штукатурку, необработанный камень, дерево с сучками, шероховатую керамику и патинированную латунь. Третьим трендом дизайнер назвала биофильный дизайн: больше естественного света, легкие льняные ткани и освещение, которое меняет температуру в течение дня.

Также Боровская отметила спрос на гибкие пространства: раздвижные перегородки, мебель-трансформеры, скрытые системы хранения и «кухни-невидимки». Пятым направлением стал дофамин-декор — яркие акценты, коллекции, предметы из путешествий и искусство, которые отражают интересы владельца.

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