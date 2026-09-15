Детский сад на 101 место построят в Домодедове

Мособлархитектура одобрила проект детского сада на 101 место в ЖК «Домодедово парк» в селе Домодедово. Учреждение рассчитано на пять групп детей, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мособлархитектура одобрила архитектурно-художественные решения детского сада на 101 место в селе Домодедово. Объект планируют построить возле Домодедовского шоссе в составе комплексной застройки ЖК «Домодедово парк». Новое учреждение обеспечит местами семьи с детьми, живущие в развивающемся жилом районе.

Площадь детского сада составит 2 150 кв. м. В нем разместят пять групп — от ясельной до подготовительной. В здании также предусмотрены пищеблок полного цикла, медблок, спортивно-музыкальный зал, кабинеты логопеда, музыкального работника и методиста, административные и хозяйственные помещения.

«Планировочно-пространственная композиция здания очень простая и лаконичная. Но при этом детский сад производит впечатление солнечного луча в пасмурный день», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Фасады оформят в бело-золотистой гамме с клинкерной плиткой, металлическими панелями и ламелями под латунь. На территории обустроят отдельные прогулочные площадки для групп, площадку для занятий физкультурой и зону временного хранения колясок и санок. Проектировщиком выступает «Моспроект-7», застройщиком — ГК «Град Девелопмент».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.