Депутат Госдумы Терюшков проверил реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах

«Благодаря включению спортивного комплекса в Народную программу «Единой России» объект ждет масштабное преображение. Трибуны и футбольное поле с подогревом уже обустроены. Установлены мачты освещения, спортивное табло и ворота. Но в настоящий момент работы на стадионе приостановлены. Необходимо скорректировать проект и сметную документацию. Мы получили гарантии от подрядчика, что с начала июня здесь будет необходимое число рабочих. Планируется, что уже осенью обновленный стадион сможет принять первых посетителей», — прокомментировал Роман Терюшков.

Он добавил, что проект реконструкции стадиона в Люберцах предусматривает футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами общей площадью более 3 тыс. кв. м, новый физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м.

К концу лета на объекте должны обустроить беговые дорожки, площадку для выполнения нормативов ГТО и другие спортивно оздоровительные зоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.