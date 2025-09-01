Демиховский лицей в Орехово-Зуеве открылся в День знаний после капремонта

В первый учебный день в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа на улице Заводской после капитального ремонта открылся Демиховский лицей. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы здесь начались в январе 2025 года. Школьное здание построили более 70 лет назад. Его площадь — 1 402 квадратных метра. В ходе капитального ремонта обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю.

В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась также столовая. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

1 сентября в младшую школу Демиховского лицея пришли 320 учеников, из них 63 первоклассника.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.