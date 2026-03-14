Черные риелторы выживают уфимскую семью из квартиры песенкой «Синий трактор»

18-летняя дочь поссорились с мамой, и девушка продала свою долю квартиры черным риелторам, которые начали выживать супругов из жилья, сообщает Mash .

После продажи в комнату въехали неизвестные и поставили на дверь замок. Затем они установили музыкальную колонку и включали треки 24/7. Сначала плейлист черных риелторов состоял из матерных песен, после чего они переключились на популярную детскую песенку «Синий трактор».

Также злоумышленники стали ломать мебель, выдирать люстры, а еще украли унитаз и раковину.

Соседи проблемной квартиры тоже негодуют и не спят из-за постоянно играющей музыки. Они приходят по ночам с молотками и стучат в двери.

Покупатели заявили, что прекратят терроризировать жителей, если их комнату в 17 кв. м. выкупят за 5 млн рублей. Или же папа продаст им 40 «квадратов» за 1 млн рублей. Мужчина уже два раза обращался в полицию. Там зафиксировали включение музыки и дебош новых жильцов — вырванные унитаз и раковину.

На сегодняшний день семья осталась в квартире без воды, света и канализации. Супруги хотят покончить с мучениями без потери жилья.

