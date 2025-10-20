Более 64 тыс объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Регистрация права собственности на объекты недвижимости является важным этапом для любого владельца жилья и иного объекта капитального строительства. Это обеспечивает юридическую защиту имущества, позволяет избежать юридических споров и облегчает процесс передачи прав наследникам или третьим лицам. В Подмосковье этот процесс упрощен благодаря введению ускоренной процедуры регистрации в рамках программы «дачная амнистия». За девять месяцев 2025 года зарегистрировано более 64 тыс. объектов недвижимости, что составляет 94% от планового показателя, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Лидерами по количеству зарегистрированных строений по «дачной амнистии» за сентябрь стали: Раменский, где зарегистрировано 745 объектов, из них 579 ИЖС площадью 83 тыс. кв.м с налоговым потенциалом 2,6 млн руб., в Истре регистрацию оформили на 585 объектов, из них 446 ИЖС площадью 81 тыс. кв.м с налоговым потенциалом 2,9 млн руб., в Дмитровском на учет поставлен 521 объект, из них 347 ИЖС площадью 45 тыс. кв.м с налоговым потенциалом 1,3 млн руб.

«С начала текущего года в Подмосковье зарегистрировано 64 476 объектов недвижимости, включая 47 078 индивидуальных жилых домов. Общая площадь объектов достигает 6,8 миллиона квадратных метров, а налоговый потенциал строений составляет 221,5 млн рублей. Для регистрации недвижимости достаточно подать заявление и приложить необходимые документы. Если подача осуществляется через многофункциональный центр (МФЦ), срок рассмотрения составляет пять рабочих дней. Для самостоятельной подачи документов через Росреестр срок сокращается до трех дней», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Специалистами ведомства при участии БТИ Московской области проводится масштабная работа по информированию владельцев дачных участков о правилах и преимуществах регистрации недвижимости. Основная цель информационной кампании заключается в повышении осведомленности населения о процессе легализации построек. С начала года проведено 147 346 обследований земельных участков и направлено 47 650 уведомлений о необходимости регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.