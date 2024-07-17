Более 600 аварийных многоквартирных домов снесут в Подмосковье в 2024–2025 гг

615 расселенных аварийных жилых домов ликвидируют в 31 городском округе Подмосковья в 2024–2025 годах, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Расселенные дома расположены в жилых районах, привлекают подростков, создают криминогенную обстановку», — сказал Гордиенко на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что всего в регионе расселили 538 аварийных многоэтажек, из них на сегодняшний день снесли 306 МКД (57%). В работе продолжают оставаться 232 объекта (43%). В текущем году в рамках программы Минстроя в Подмосковье расселят еще 383 МКД, которые добавятся в работу по ликвидации.

Министр отметил, что всего в 2024 году в Подмосковье расселят 615 аварийных МКД, которые необходимо ликвидировать. Так, в Клину снесут 29 объектов, в Солнечногорске — 21, в Подольске — 9, в Щелкове — 8, в Балашихе — 6, в Красногорске — 6, в Серпухове — 6, в Коломне — 4, в Мытищах — 2.

Гордиенко добавил, что половина из 615 аварийных многоквартирных домов будет ликвидирована без привлечения бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.